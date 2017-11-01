Среда, 1 Ноябрь, 17:52

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Готовы ли вы платить за парковку в Барнауле?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 58,12
€ 67,64
5°
Обь
108см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Amic.ru 18 летОсенние каникулы-2017Народный знак качества-2017
Новости

ФАС наложила "вето" на госзакупку ценой в 7,6 млрд рублей в Алтайском крае

, ИА "Амител"
На аукционе должны разыграть содержание дорог в регионе на период 2018-2020 годов

Фото: rosavtodor.ru

Федеральная антимонопольная служба России выявила нарушения в объявленных Алтайским краем торгах на содержание в 2018-2020 годах автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них со стартовой ценой контракта 7,58 млрд рублей.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на сайт госзакупок, ФАС обратила внимание на аукцион после жалобы активиста проекта "За честные закупки" ОНФ Александра Кулакова. В своем обращении в антимонопольное ведомство он указал на то, что столь крупный лот "ограничивает количество участников аукциона". 25 октября комиссия ФАС по контролю в сфере закупок признала жалобу обоснованной.

Заказчику работ ("Алтайавтодору") и уполномоченному органу (Центру госзакупок Алтайского края) выдано предписание, согласно которому до 8 ноября они обязаны привести документацию о торгах "в соответствие с требованиями законодательства РФ", продлить сроки приема заявок еще на 15 дней со дня внесения изменений и назначить новую дату торгов. Ранее заявки принимались в период с 18 октября по 3 ноября. Аукцион планировалось провести 10-го числа.

Отметим, что пока требуемые изменения не внесены. Последним обновлением в карточке аукциона стала информация о том, что обязательное общественное обсуждение торгов (для госзакупок с начальной ценой контракта свыше 100 млн рублей — прим. ред. Amic.ru) прошло успешно. Комментарии, замечания и предложения не поступали.

В перечень дорог, которые предстоит обслуживать исполнителю контракта, входит более 1000 объектов. Общая протяженность магистралей составит 16 142 км. На указанные работы в 2018 году потратят 2,4 млрд рублей, в 2019 году — 2,5 млрд рублей, в 2020 году — 2,68 млрд рублей. Источник финансирования — средства краевого бюджета.

Читайте также: Дорожный фонд в Алтайском крае в 2018 году составит около 8 миллиардов

Читайте также в сюжете: Дорожный ремонт – 2017
Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

1.11.2017 15:38
- гость -

Клювастенькие в шоке?

0  0
1.11.2017 16:00
- гость -

Вокруг дома отмостки бетонные держались 15 лет, армянского асфальта хватило только на 8 лет, при этом асфальт дороже.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя


Архив новостей
< ноябрь 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
17:35
Поворот с двух полос с ул. Кутузова на Ленточный бор разрешат в Барнауле 1
17:24
Кадыров прокомментировал убийство Амины Окуевой цитатой из Гоголя 0
17:14
Патриарх Кирилл призвал к единству народа и элиты 3
17:03
Собчак рассказала о своей единственной связи с Путиным 2
16:50
Массовое ДТП с участием фуры произошло у барнаульского ТЦ "Лето" 0
16:34
Житель ХМАО зарубил топором четверых человек, проиграв им в карты 2
16:29
ДТП поставило улицу Попова в Барнауле в пробку 0
16:14
Опрос: лишь 8% россиян готовы проголосовать за Собчак 12
16:03
Цены на зерно и муку в Алтайском крае упали на треть из-за высокого урожая 9
15:50
Китай пообещал не допустить нелегальной миграции своих граждан в Россию 9
15:40
Никакого мяса: за что выступают веганы и чем отличаются от вегетарианцев? 24
15:35
К заботе об окружающей среде: победители экологического конкурса фотографий 0
15:22
ФАС наложила "вето" на госзакупку ценой в 7,6 млрд рублей в Алтайском крае 2
15:14
Нумерологи спрогнозировали очередной "конец света" 19 ноября 2017 года 6
15:04
"Чуйский тракт" перекроют под Барнаулом на три часа из-за военных 5
14:52
Новосибирский школьник пойдет под суд за исправление оценок в журнале 3
14:33
Екатерина Гордон заявила, что считает Крым российским 11
14:23
Волонтеры ищут на Алтае пропавшего без вести мужчину 0
14:16
"Черные лесорубы" начали рубку елей к Новому году в Алтайском крае 1
14:02
Мужчин, застигнутых с телом забитого собутыльника, арестовали в Барнауле 0
13:52
Бийские полицейские нашли попавшую в ДТП машину с наркотиками внутри 0
13:40
"Русский марш" пройдет в барнаульском гайд-парке в День народного единства 10
13:37
14-летний школьник умер после разрыва селезенки в Барнауле 8
13:23
Зачем нужен закон о биологической безопасности россиян и кто нам угрожает 9
13:14
Billboard назвал Селену Гомес "Женщиной года" 1
13:01
Личности детей, причастных к расправе над животными, установили в Барнауле 32
12:54
Кто празднику рад: как алтайские партии отметят 4 и 7 ноября 2
12:40
Космонавт сделал снимок Новосибирска с борта МКС 3
12:33
А срок идет: когда дело Юрия Денисова попадет в Верховный суд 7
12:22
"На фронт не пускали, но я рвался": воспоминания легенды сибирской сцены 28
12:15
Закон об анонимайзерах вступил в силу в РФ с 1 ноября 0
12:01
Полуторагодовалая девочка и ее родители погибли при пожаре в Алтайском крае 1
12:00
Цифры не "с потолка": на "Сибирском трамплине" пройдутся по аналитике 0
11:51
Мэрия Барнаула показала масштабную стройку набережной после критики Чибиса 12
11:41
ФАС предложила снизить тарифы в плацкарте на 10% 2
11:32
Барнаульская компания вслед за Бурятией построит ледовую арену в Хакасии 1
11:21
Багаж 100 барнаульцев "задержался" в Москве из-за технического сбоя 5
11:14
Производителей коньяка и шампанского в РФ проверят перед Новым годом 3
11:02
Дополнительную полосу выделят на выезде с барнаульского вокзала 9
10:51
Барнаулец Евгений Трофимов исполнил свою песню на "Новой Фабрике звезд" 0
10:40
Театр кукол "Сказка" купит звуковое оборудование по проекту "Единой России" 4
10:35
Разборка двух компаний на Алтае обернулась погоней и разбитым автомобилем 2
10:26
Систему "все включено" предложили отменить в Турции 8
10:13
Глава администрации сельсовета на Алтае идет под суд за растрату 7
10:04
Уроженец Польши взял в плен двух соотечественников в Великобритании 0
09:53
Участок улицы Димитрова перекроют в Барнауле на полтора месяца 0
09:44
Тарифы ЖКХ в Алтайском крае могут вырасти на 4,5% 51
09:32
Минобороны России опубликовало видео атаки боевиков ракетами "Калибр" 3
09:30
Будущее IT-индустрии обсудили на Алтае 0
09:25
Все, что известно на данный момент о теракте в Нью-Йорке 3
09:14
Дом на двух хозяев сгорел в ночь на 1 ноября под Барнаулом 0
09:03
Автомобиль вынесло на рельсы в результате ДТП в Барнауле 3
08:58
Выходец из Узбекистана совершил теракт в Нью-Йорке, есть жертвы 7
08:42
Пятибалльные пробки ждут барнаульцев утром 1 ноября 0
08:21
Киев внес в ООН проект резолюции по Крыму 8
08:06
Рынок недвижимости-2017: квартиры в новостройках стали временно доступнее 1
07:50
Борис Ларин призвал вести разъяснительную работу с алтайскими пенсионерами 4
07:34
Подозрительную колбасу и торт "Новинка" пытались продать барнаульцам 9
07:22
Тушите свет: барнаульские чиновники будут экономить на электричестве 12
07:03
Квартиру с французскими окнами продают в центре Барнаула за 10 млн рублей 5
06:48
Алтай вошел в тройку регионов-лидеров страны по покупкам через интернет 0
06:32
Как это было: опубликованы неизвестные цветные кадры Второй мировой войны 3
06:17
Почти лето: тепло до +18 градусов ожидают в Алтайском крае 1 ноября 2
06:01
Почему управляющие компании могут отстранить от сбора средств за услуги ЖКХ 8
05:52
Сенатор Щетинин предложил карать чиновников за бизнес в заповедниках 1
04:58
Учительницу оштрафовали на 1000 рублей за слово "дурак" на лбу ученика 6
03:08
Девушка на "минном поле" испытывает новейшую боевую экипировку "Ратник-2" 4
02:19
Госдума прокомментировала энергетический прогноз Чубайса 2
01:12
Алексей Панин снял клип с известной порноактрисой 0
00:59
Министр Топилин рассказал про 3 млрд рублей на зарплаты бюджетникам 1

© ИА «Амител», 1999 — 2017
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0695 от 14.08.2017 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК и РА
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.