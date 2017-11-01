Федеральная антимонопольная служба России выявила нарушения в объявленных Алтайским краем торгах на содержание в 2018-2020 годах автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них со стартовой ценой контракта 7,58 млрд рублей.
Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на сайт госзакупок, ФАС обратила внимание на аукцион после жалобы активиста проекта "За честные закупки" ОНФ Александра Кулакова. В своем обращении в антимонопольное ведомство он указал на то, что столь крупный лот "ограничивает количество участников аукциона". 25 октября комиссия ФАС по контролю в сфере закупок признала жалобу обоснованной.
Заказчику работ ("Алтайавтодору") и уполномоченному органу (Центру госзакупок Алтайского края) выдано предписание, согласно которому до 8 ноября они обязаны привести документацию о торгах "в соответствие с требованиями законодательства РФ", продлить сроки приема заявок еще на 15 дней со дня внесения изменений и назначить новую дату торгов. Ранее заявки принимались в период с 18 октября по 3 ноября. Аукцион планировалось провести 10-го числа.
Отметим, что пока требуемые изменения не внесены. Последним обновлением в карточке аукциона стала информация о том, что обязательное общественное обсуждение торгов (для госзакупок с начальной ценой контракта свыше 100 млн рублей — прим. ред. Amic.ru) прошло успешно. Комментарии, замечания и предложения не поступали.
В перечень дорог, которые предстоит обслуживать исполнителю контракта, входит более 1000 объектов. Общая протяженность магистралей составит 16 142 км. На указанные работы в 2018 году потратят 2,4 млрд рублей, в 2019 году — 2,5 млрд рублей, в 2020 году — 2,68 млрд рублей. Источник финансирования — средства краевого бюджета.
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Комментарии
Клювастенькие в шоке?
Вокруг дома отмостки бетонные держались 15 лет, армянского асфальта хватило только на 8 лет, при этом асфальт дороже.