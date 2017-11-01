Фото: bratsk-poisk.ru
Сторонники эзотерических верований о мистических связях чисел с физическими объектами назвали новую дату апокалипсиса. Об этом пишет ФАН.
Ранее нумеролог Дэвид Мид заявлял, что конец света должен был произойти 23 сентября текущего года. Этого не произошло, однако он заявил, что на самом деле мир разрушен, но этого никто не замечает.
Сторонники Мида решили, что нумеролог ошибся, и перенесли дату апокалипсиса на 19 ноября 2017 года. Согласно утверждению эзотериков, Землю погубит Планета-Х, известная также как планета Нибиру.
Несколькими днями ранее NASA опубликовало фото камеры исследовательского спутника Solar, на котором видно гигантскую планету, заслоняющую Солнце. Уфологи сразу заявили, что на снимке запечатлена Нибиру, которая способна вызвать катастрофу на нашей планете.
Комментарии
Ранее нумеролог Дэвид Мид заявлял, что конец света должен был произойти 23 сентября текущего года. Этого не произошло, однако он заявил, что на самом деле мир разрушен, но этого никто не замечает.
Отберите у него уже грибы или траву или что он там курит/ест/нюхает))))))))))))))))))
на самом деле, мир был разрушен еще в 2012, но этого никто не замечает.
Вот если Бузову изберём- точьно трындец будет!
Отстаньте уже от этой планеты! Сделали её каким-то жупелом, а она белая и пушистая.
А Акимфий предупреждал
Да достали уже...