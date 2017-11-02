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Новости

"В Питере – пить": новый клуб открывается в Барнауле

, ИА "Амител"
Поребрики и шаверма стали ближе к нашему городу благодаря открытию ночного клуба "Питер"

Серые улицы, вечные дожди, дворы-колодцы и атмосфера свободы — вот как представляют себе Санкт-Петербург многие жители Барнаула. Но мы знаем его с другой стороны: ночные клубы, пабы, веселье до утра и самые яркие белые ночи. 3 ноября Питер станет к нам ближе – по адресу Взлетная, 2е открывается новый ночной клуб.

Ночной клуб "Питер" — заведение-загадка. Чтобы узнать больше о новом заведении, стоит забронировать стол и прийти 3 ноября на официальное открытие.

Каждые пятницу и субботу "Питер" приглашает гостей на музыкальные программы, выступление от лучших кавер-групп,  а также всех ждут безумные танцы до 5 утра. 


Вход: 200 рублей
Адрес: ул. Взлетная, 2е, 2 этаж
Телефон: (3852) 609-995
Больше подробностей в официальной группе "ВКонтакте" и Instagram 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

2.11.2017 09:19
- гость -

ночной клуб? на Взлетной?
ну, на полгода работы, максимум.
потом закроются...

0  0
2.11.2017 09:24
- гость -

Почему же, там молодой район. Мне вот, обычно, лень тащиться с Балтийской в центр, или тот же Фараон

0  0
2.11.2017 09:24
- гость -

В Питере уместно (и там уже есть с таким названием, даже есть "В Питере есть", а у нас глупо.

0  0
2.11.2017 09:44
- гость -

2.11.2017 09:19
- гость -
Почему закроются? Район новостроек. Много молодежи. Или вы уверены , что в клубы ходят только те, кто в ЦЕНТРЕ живет ? Так я открою вам секрет: в центре живут люди в возрасте 50 +, и 30-40 человек молодых мажоров. Много пенсионеры по клубам ходят?

0  0
2.11.2017 09:48
- гость -

2.11.2017 09:44
- гость -
ваша молодежь настолько "платежеспособна", что их бабосов хватает на водяру с энергетиком. а этого недостаточно, чтобы экономика ночного заведения складывалась.

чтобы не плодить бездарных споров просто назовите примеры успешных клубов на выселках)

0  0
2.11.2017 09:52
- гость -

2.11.2017 09:48
- гость -
зря вы так думаете. Это я про водяру с энергетиком

0  0
2.11.2017 09:54
- гость -

2.11.2017 09:44
- гость -
Кроме того обеспеченная Солнечная поляна рядом, Авиатор, Спутник

0  0
2.11.2017 10:00
- гость -

Успешные центровые отписались?

0  0
2.11.2017 10:06
- гость -

ну, тогда вспомним наиболее популярные места.
я перечислю основные вне зависимости от уровня аудитории:
Че Гевара, Фараон, Опера, ХХХХ, Шабба, Рич, Крыша.
выселок нет.
пожалуй только Хайри Лемон с выселок ходибелен)
но это тематическое место для местных неформалов)

0  0
2.11.2017 10:18
- гость -

а кроме хайри лемона там только опять25 и все
идти особо некуда

0  0
2.11.2017 10:51
Дядя Вова

2.11.2017 09:52
- гость -
>>...Это я про водяру с энергетиком
Пузырек "Чистый С", да 0.5 газировочка, и не нужные никакие Питеры.

0  0
2.11.2017 10:54
)))

Странные люди в центре живут. Не выезжая дальше проспекта строителей, они уверены, что за пределами центра трущобы и живут одни алкаши и нищеброды, интересующиеся только ягуаром и самопальной водкой. Я же , пройдя по улицам Челюскинцев , Интернациональной или Анатолия не ставлю клеймо на всех жителях Центра.

0  0
2.11.2017 10:56
- гость -

2.11.2017 10:54
)))
хорошо. давайте вы на своих выселках и будете тусоваться, а к нам в центр - ни ногой, ок?) я без ваших окраин вообще не вздрогнув проживу)

0  0
2.11.2017 11:10
)))

2.11.2017 10:56
- гость -
Да я к вам и не рвусь. Только транзитом. Даже работаю в своем районе. Даже на городские праздники перестала в центр ездить. По клубам не хожу. Не люблю. А рестораны хорошие не только в центре есть. Тихо , уютно, без пафоса и домой пешочком после ресторана можно дойти. Но я -то грязью не поливаю ни жителей центрального района , ни Вас лично ))). Это территориальная особенность жителей центра- считать , что всё, что за пределами Центрального района - помойка и все жители этой помойки , хрюкая в грязи и бухая, прям из кожи лезут, чтобы по Ленинскому проспекту пройтись...

0  0
2.11.2017 11:11
Дядя Вова

2.11.2017 10:56
- гость -
>>...а к нам в центр - ни ногой, ок?)
А с работой как быть? Она же в центре. Как ни крути...

0  0
2.11.2017 11:14
- гость -

Центр экзотика на вымирающего любителя

0  0
2.11.2017 11:16
- гость -

2.11.2017 10:56
- гость -
а к нам в центр - ни ногой, ок?
-----------------------------------------------------------------
Куда это к вам в центр, милейший? Барнаул - наш город и никто не вправе указывать где и кому проводить свое время. Наполеонизм головного мозга трудно, но все же лечится, успехов.

0  0
2.11.2017 11:16
- гость -

2.11.2017 10:56
- гость -
а к нам в центр - ни ногой, ок?
-----------------------------------------------------------------
Куда это к вам в центр, милейший? Барнаул - наш город и никто не вправе указывать где и кому проводить свое время. Наполеонизм головного мозга трудно, но все же лечится, успехов.

0  0
2.11.2017 11:20
- гость -

2.11.2017 11:16
- гость -
+100500

0  0
2.11.2017 11:21
- гость -

2.11.2017 10:56
- гость -
а Вы шлагбаум поставьте и вход сделайте только по паспорту с пропиской в Вашем районе

0  0
2.11.2017 11:28
Дядя Вова

2.11.2017 11:21
- гость -
>>по паспорту с пропиской в Вашем районе
А для "иногородних" как в Питере:
Вход: 200 рублей

0  0
2.11.2017 11:39
- гость -

2.11.2017 11:28
Дядя Вова
нет там такого

0  0
2.11.2017 11:48
- гость -

2.11.2017 10:56
- гость -
2.11.2017 10:54
)))
хорошо. давайте вы на своих выселках и будете тусоваться, а к нам в центр - ни ногой, ок?) я без ваших окраин вообще не вздрогнув проживу)

Ну я например жил на Молодежке-Соце, и что? Чем в центре (мухосранска, на минуточку) так уж круто по сравнению с тем же Ленинским, Индустриальным районом (если не брать поселки)? Если бы в "центр" не нужно было бы ездить в госконторы, то и и не ездил бы и даже не вспомнил, что обделен.

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2.11.2017 11:52
Дядя Вова

2.11.2017 11:48
- гость -
Прочитал комментарий, и сразу вспомнил родной Комсомольский: район между политеховскими ЦПХ и частным сектором.

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