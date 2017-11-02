Серые улицы, вечные дожди, дворы-колодцы и атмосфера свободы — вот как представляют себе Санкт-Петербург многие жители Барнаула. Но мы знаем его с другой стороны: ночные клубы, пабы, веселье до утра и самые яркие белые ночи. 3 ноября Питер станет к нам ближе – по адресу Взлетная, 2е открывается новый ночной клуб.
Ночной клуб "Питер" — заведение-загадка. Чтобы узнать больше о новом заведении, стоит забронировать стол и прийти 3 ноября на официальное открытие.
Каждые пятницу и субботу "Питер" приглашает гостей на музыкальные программы, выступление от лучших кавер-групп, а также всех ждут безумные танцы до 5 утра.
Вход: 200 рублей
Адрес: ул. Взлетная, 2е, 2 этаж
Телефон: (3852) 609-995
Больше подробностей в официальной группе "ВКонтакте" и Instagram
Комментарии
ночной клуб? на Взлетной?
ну, на полгода работы, максимум.
потом закроются...
Почему же, там молодой район. Мне вот, обычно, лень тащиться с Балтийской в центр, или тот же Фараон
В Питере уместно (и там уже есть с таким названием, даже есть "В Питере есть", а у нас глупо.
2.11.2017 09:19
- гость -
Почему закроются? Район новостроек. Много молодежи. Или вы уверены , что в клубы ходят только те, кто в ЦЕНТРЕ живет ? Так я открою вам секрет: в центре живут люди в возрасте 50 +, и 30-40 человек молодых мажоров. Много пенсионеры по клубам ходят?
2.11.2017 09:44
- гость -
ваша молодежь настолько "платежеспособна", что их бабосов хватает на водяру с энергетиком. а этого недостаточно, чтобы экономика ночного заведения складывалась.
чтобы не плодить бездарных споров просто назовите примеры успешных клубов на выселках)
2.11.2017 09:48
- гость -
зря вы так думаете. Это я про водяру с энергетиком
2.11.2017 09:44
- гость -
Кроме того обеспеченная Солнечная поляна рядом, Авиатор, Спутник
Успешные центровые отписались?
ну, тогда вспомним наиболее популярные места.
я перечислю основные вне зависимости от уровня аудитории:
Че Гевара, Фараон, Опера, ХХХХ, Шабба, Рич, Крыша.
выселок нет.
пожалуй только Хайри Лемон с выселок ходибелен)
но это тематическое место для местных неформалов)