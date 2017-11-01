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Китай не допустит незаконной миграции в РФ, связанной с увеличением потока туристов из КНР. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на заявление премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна.
По его словам, Китай выступает за то, чтобы больше туристов из КНР ездили в РФ, включая Дальний Восток. "Но мы ни в коем случае не допустим такое явление, как нелегальная иммиграция", — цитирует агентство слова Ли Кэцяна, произнесенные на пресс-конференции по итогам переговоров с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Председатель правительства РФ прибыл с официальным визитом в Китай 31 октября. Он проведет несколько двусторонних встреч, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета Ли Кэцяном и другими.
Комментарии
Ждем потока законной миграции.
не, щас уже незаконно мигрировашие будут мигрировать обратно, т.к. на родине уже поинтереснее, чем здесь
в Китае уже зарплата больше чем у нас, они что слабоумные сюда ехать
В китае очень резкое расслоние общества, миллионы богатых, а полмиллиарда скорее нищих, за 1 юань 9 рублей дают, так что получать там дивиденды и жить в России очень выгодно
1.11.2017 16:45
- гость -
все кто сюда лезут нелегально сплошные рантье? и живут только на дивиденды и ренту?
посмелся
Смейся дальше, преподы в агу приезжают получают от института конфуция в китае зарплату, занимаются ознакомительными беседами со студентами регионоведами, получают 6 тыс юаней. Для китая это не деньги, у нас жить можно
Возвращаться в китай не торопятся, говорят тут лучше
и к чему ты сюда приплел образованных людей? которых в любых странах готовы принять на официальную работу. речь в статье о нелегалах. или твои преподы тоже из экскурсионных автобусов убегают?