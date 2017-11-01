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Жителя села Шеркалы задержали по подозрению в убийстве четверых человек из-за проигрыша в карты. Инцидент произошел в Березовском районе Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), пишет пресс-служба СУ СКР по региону.
В сообщении говорится, что 48-летний мужчина вместе с сожительницей приехал в поселение Березово, чтобы обследоваться в медучреждении. Пара решила переночевать у случайной 39-летней знакомой. Там они распивали спиртное и играли в карты в компании еще троих мужчин 1998, 1969 и 1962 годов рождения.
Отмечается, что во время распития спиртного между подозреваемым и 19-летним юношей из-за выигрыша последнего в карты произошла ссора. После этого мужчина вооружился топором и нанес им удары хозяйке квартиры, а также трем ее гостям. Все потерпевшие скончались на месте преступления.
Подчеркивается, что мужчина попытался скрыться от следствия, но его вскоре задержали. Сожительница мужчины дала следователям "изобличающие его показания". Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.
Комментарии
мухлевали?
1.11.2017 16:49
Гонец из Пензы
Полюбому!!!