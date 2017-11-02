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Куда могут отправиться жители Алтая, если в Турции отменят all inclusive

, ИА "Амител"
Эксперты рассказали, повлияет ли отмена all inclusive на финансовую активность туристов и на перераспределение турпотока

Отказаться от системы all inclusive для туристов, приезжающих на отдых в Турцию, предложил глава Конфедерации торговцев и ремесленников этой страны Бендеви Паландокен. По его мнению, это позволит увеличить доходы от туризма. Какие перспективы могут быть, если Турция решится на такой шаг, и как это может отразиться на турпотоке из России и из Алтайского края в частности, выяснял портал Amic.ru.

Систему "все включено" действительно предпочитает большое количество туристов. С начала 2017 года турпоток россиян в Турцию увеличился почти в девять раз и составил 1,6 млн человек. Но, по мнению членов Конфедерации ремесленников, приезжие слишком мало тратят денег, так как почти все время проводят в отелях. Один турист в среднем оставляет в стране 570 долларов. Отмена all inclusivе, по их расчетам, будет способствовать развитию ремесленного бизнеса, оживлению торговли и в итоге повысит доходы страны от туризма.

Президент Алтайской региональной ассоциации туризма Елена Чупина рассказала Amic.ru, что жители нашего региона, впрочем, как и другие россияне, считают Турцию комфортной страной для семейного отдыха именно из-за системы "все включено". Если эта система будет отменена, турпоток может переориентироваться на другие направления.

"Если рассматривать именно семейный отдых (с детьми или парами), альтернативой может стать Греция. У них в последнее время все больше отелей переходит на all inclusive. На полном пансионе работают Вьетнам, и опять же с каждым годом там идет прирост отелей, которые внедряют у себя этот тип питания. Туристы могут выбрать вместо Турции Кубу и Доминикану. Они удалены от нас, а для Москвы эти направления будут вполне приемлемы", — отметила президент ассоциации.

Генеральный директор турфирмы "Плот" Александр Смирнов добавил, что турки очень заинтересованы в российских туристах, и отмена системы "все включено" вряд ли произойдет. А если это и случится, то Турция предложит нам не менее выгодные условия, которые значительно не должны повлиять на стоимость отдыха.

Собеседник агентства отметил, что all inclusive удобен и особенно его любят бюджетные туристы. Они планируют на отпуск определенную сумму денег и порой на отдыхе не делают вообще никаких покупок, не заказывают экскурсии, потому что ограничены финансово. И на их траты отмена этой системы не повлияет.

"Кроме того, есть категория людей, которых в принципе сложно расшевелить, они уже привыкли отдыхать по этой схеме и так и будут отдыхать. Но есть и те, кого такие перемены могут сдвинуть с места и привлечь к дополнительным услугам, если они не будут употреблять спиртные напитки уже за завтраком", — выразил свое мнение Александр Смирнов.

Полной отмены all inclusive в Турции не произойдет, считает Ольга Ришко, директор турагентства "ГЛЭМ-ТУР" (PegasTouristik).

"Отмена системы "все включено" актуальна будет для двух категорий туристов. Одни из них не заинтересованы в шведском столе, им не нужно огромное количество еды и вполне достаточно завтрака и ужина. Вторая категория туристов — те, кто хочет выезжать из отеля, посещать экскурсии и магазины", — сказала Ольга Ришко.

Система "все включено" стала известна российским путешественникам около 20 лет назад и сразу обрела огромную популярность. Отдых в этом формате позволяет еще до поездки понять, в какую сумму обойдется отпуск. В 2016 году отдых по этой системе выбирала примерно четверть всех туристов.

 

 

 


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Комментарии

2.11.2017 08:56
Санёк

Вы all inclusive Турецкий и Вьетнамский не сравнивайте! В Турции можно 5* за 45000 на человека, во Вьетнаме минимум 100 000

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2.11.2017 09:31
- гость -

крым. перелет 16 000 туда -обратно , жилье 500 р /сутки. Итого 21 000 за 10 дней. А на питание, пропой и экскурсии вполне хватает 2 000 в сутки. Итого 41 000 с человека за 10 дней это прям ни в чем себе не отказывая!!!

0  0
2.11.2017 09:43
Санёк

Это расценки в зимний период?)

0  0
2.11.2017 09:43
- гость -

никто олл инклюзив не отменит, турки не дураки закрывать проект, который приносит им тонны денег. не надо забивать голову предложениями неадекватов.

2.11.2017 09:31
- гость -
хорошая попытка, но нет. лично мне хватило одного раза. съездил, посмотрел, убедился, что с 1987 года ничего не изменилось, что ценники как у нас заведено "курортные", что сервиса как не было, так и нет, и успокоился. галочку проставил, в российский Крым съездил, денежку им раз привез, достаточно.

0  0
2.11.2017 10:08
- гость -

2.11.2017 09:31
- гость -
Мы ездили в июле в Евпаторию. Перелет- 20 000 взрослый , 10 000 ребенок до 12 лет. Это в оба конца. Жилье 1 500 в сутки на троих. Двухкомнатная квартира с изолированными комнатами и двумя балконами, со всем необходимым (2 двуспальные кровати, 2 кондиционера, санузел, кухня с плитой , холодильником, микроволновкой, стиральной машиной , вся мебель), отдельным входом. До моря 5 минут пешком. С собой брали 50 000 р. . Питались в основном в кафе, кроме завтраков, ходили на экскурсии (300-400 р с человека) . Потратили 43 000 р. Итого за 10 дней - 108 000 на троих. Билеты на самолет покупали заранее - в феврале.

0  0
2.11.2017 10:11
- гость -

Такое откровенное желание нажиться на наших туристах, фу

0  0
2.11.2017 10:13
...

9.31 квартиру заранее бронировали или по приезду?

0  0
2.11.2017 10:15
- гость -

2.11.2017 09:43
- гость -
А мне понравилось. Может дело в том, что в Турции и прочих заграницах мы не были. Были в Сочи - не понравилось. Дорого и шумно. И А вот Крым впечатлил. Цены на продукты и алкоголь - как у нас. Пляжи бесплатные. Шезлонг от 150 до 600 р в день. Но никто насильно не заставляет брать шезлонг. Пляжи галечные без водорослей. По сравнению с Горным, например, (где приличный благоустроенный номер стоит от 4 000 р в сутки, и вход на пляж платный, шезлонг платный, цены на продукты конские и погода непредсказуемая), гораздо дешевле и приятней .

0  0
2.11.2017 10:17
- гость -

2.11.2017 10:13
за неделю до вылета выбрали квартиру, созвонились, забронировали . За сутки до вылета - перечислили предоплату 1 500. И всё. Полный расчет при заселении.

0  0
2.11.2017 10:41
- гость -

2.11.2017 10:15
- гость -
рад, что вам ваш отдых понравился, это самое главное.
а для расширения кругозора действительно имеет смысл съездить и на другие, те же самые турецкие курорты.
тогда будет с чем сравнивать, и вы сможете аргументированно делать выбор где отдыхать.
я свой выбор сделал.
увы, вне границ нашей Родины)

0  0
2.11.2017 10:46
- гость -

2.11.2017 10:41
- гость -
Спасибо за совет. Обязательно воспользуюсь. К турции и прочим тайландам я как-то предвзято отношусь. В следующем году в планах Болгария.

0  0
2.11.2017 10:54
- гость -

2.11.2017 10:46
- гость -
не равняйте Турцию и Тай, Турция цивильней.
Тай для любителей всякой экзотики. но тогда лучше выбрать Бали, несравнимо круче.
Болгария не айс, разве что цены более-менее приемлимые.
Испания и Италия - тема, но дороговато.
Кипр, Хорватия - оптимально.

0  0
2.11.2017 10:58
- гость -

2.11.2017 10:54
- гость -
постепенно всё попробуем. Какие наши годы))). Но в Турцию пока не тянет. Не могу объяснить -почему. Просто почему-то не хочу. Российские южные курорты более или менее посмотрела. Теперь попробуем Европу. Для начала Болгарию с Грецией, а там , может и до Испании с Италией дорастем

0  0
2.11.2017 11:01
- гость -

Есть у меня одноклассник, который всегда говорит, что его не интересуют заграницы, что хочет сначала всю свою страну посмотреть. На вопрос: "Что посмотрел?". Отвечает : "Аю и Завьялово". 40 лет человеку)))

0  0
2.11.2017 11:23
Дядя Вова

2.11.2017 11:01
- гость -
>>40 лет человеку)))
Ну какие его годы. Если Крым годам к 80 осилит, значит жизнь была прожита не зря...
А авто у вашего одноклассника есть, модель какая?

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2.11.2017 11:45
- гость -

2.11.2017 11:23
Дядя Вова
приора ))))

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