Отказаться от системы all inclusive для туристов, приезжающих на отдых в Турцию, предложил глава Конфедерации торговцев и ремесленников этой страны Бендеви Паландокен. По его мнению, это позволит увеличить доходы от туризма. Какие перспективы могут быть, если Турция решится на такой шаг, и как это может отразиться на турпотоке из России и из Алтайского края в частности, выяснял портал Amic.ru.

Систему "все включено" действительно предпочитает большое количество туристов. С начала 2017 года турпоток россиян в Турцию увеличился почти в девять раз и составил 1,6 млн человек. Но, по мнению членов Конфедерации ремесленников, приезжие слишком мало тратят денег, так как почти все время проводят в отелях. Один турист в среднем оставляет в стране 570 долларов. Отмена all inclusivе, по их расчетам, будет способствовать развитию ремесленного бизнеса, оживлению торговли и в итоге повысит доходы страны от туризма.

Президент Алтайской региональной ассоциации туризма Елена Чупина рассказала Amic.ru, что жители нашего региона, впрочем, как и другие россияне, считают Турцию комфортной страной для семейного отдыха именно из-за системы "все включено". Если эта система будет отменена, турпоток может переориентироваться на другие направления.

"Если рассматривать именно семейный отдых (с детьми или парами), альтернативой может стать Греция. У них в последнее время все больше отелей переходит на all inclusive. На полном пансионе работают Вьетнам, и опять же с каждым годом там идет прирост отелей, которые внедряют у себя этот тип питания. Туристы могут выбрать вместо Турции Кубу и Доминикану. Они удалены от нас, а для Москвы эти направления будут вполне приемлемы", — отметила президент ассоциации.

Генеральный директор турфирмы "Плот" Александр Смирнов добавил, что турки очень заинтересованы в российских туристах, и отмена системы "все включено" вряд ли произойдет. А если это и случится, то Турция предложит нам не менее выгодные условия, которые значительно не должны повлиять на стоимость отдыха.

Собеседник агентства отметил, что all inclusive удобен и особенно его любят бюджетные туристы. Они планируют на отпуск определенную сумму денег и порой на отдыхе не делают вообще никаких покупок, не заказывают экскурсии, потому что ограничены финансово. И на их траты отмена этой системы не повлияет.

"Кроме того, есть категория людей, которых в принципе сложно расшевелить, они уже привыкли отдыхать по этой схеме и так и будут отдыхать. Но есть и те, кого такие перемены могут сдвинуть с места и привлечь к дополнительным услугам, если они не будут употреблять спиртные напитки уже за завтраком", — выразил свое мнение Александр Смирнов.

Полной отмены all inclusive в Турции не произойдет, считает Ольга Ришко, директор турагентства "ГЛЭМ-ТУР" (PegasTouristik).

"Отмена системы "все включено" актуальна будет для двух категорий туристов. Одни из них не заинтересованы в шведском столе, им не нужно огромное количество еды и вполне достаточно завтрака и ужина. Вторая категория туристов — те, кто хочет выезжать из отеля, посещать экскурсии и магазины", — сказала Ольга Ришко.

Система "все включено" стала известна российским путешественникам около 20 лет назад и сразу обрела огромную популярность. Отдых в этом формате позволяет еще до поездки понять, в какую сумму обойдется отпуск. В 2016 году отдых по этой системе выбирала примерно четверть всех туристов.