Фото: vk.com/incident_brn
Массовое ДТП с участием фуры произошло в Барнауле 1 ноября недалеко от торгового центра "Лето", сообщает "Алтайская правда".
Участниками аварии на Павловском тракте стали грузовой автомобиль и две легковушки. Из-за столкновения транспортных средств движение было временно затруднено.
Как уточнили в городской ГИБДД, данные об инциденте в Госавтоинспекцию не поступали. Вероятно, участники аварии оформили схему дорожно-транспортного происшествия самостоятельно.
Пострадавших, по предварительной информации, нет.
Комментарии