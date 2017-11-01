Фото: patriarchia.ru
Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл уверен, что народ и элита должны быть неразделимы.
Об этом он заявил на открытии ХХI Всемирного русского народного собора (ВРНС). "Я думаю, образ будущего — это образ народа и образ элиты, достигших взаимодополнения. Элиты и народ должны быть нераздельным и единым началом", — цитирует предстоятеля РПЦ ТАСС.
Также патриарх подчеркнул, что представители элиты не должны ощущать себя выше простых людей, а должны чувствовать ответственность.
"Настоящая элита — те, кто принял на себя ответственность за судьбу страны, кто отождествляет личные интересы с национальными и государственными интересами", — уверен Кирилл.
Что касается процесса появления и воспитания элит, то, по мнению патриарха, для этого нужно "воспитать народ и общество, вкладывать в него ресурсы".
В завершение этого тезиса глава РПЦ высказал такую формулу: "Если мы не воспитаем свой народ, его воспитают другие".
Комментарии
Очень похоже на бред какого-то алкаша или наркомана.
элита, значит, не народ, с которым она рядом ср..ть не сядет
Единство опирается на баланс интересов власти и общества. И нарушить этот баланс по определению имеет возможность исключительно власть, но не общество. И если власть нагло попирает интересы народа, особенно цинично в социальной области, баланс автоматически рушится, терпимость к безобразиям, которые допускает власть и правящий класс, исчезает и единства нет. А далее - до первой искры...
Пошёл в задницу ворюга, живущий попрошайничеством у нищих людей. Пошёл туда вместе со своей зажравшейся, заворовавшейся, обнаглевшей от безнаказанности, "элитой". Этим словом бывший фарцовщик называет воров, растаскивающих страну. Нет уж, теперь ждите. Не вы, так ваши детки -дармоедки ,"золотая" молодёжь ответит.
Главпоп - ум, честь и совесть нашей илитки!
"Чтобы воспитать элиту, нужно воспитать народ и общество, вкладывать в него ресурсы", - уверен предстоятель РПЦ
только мне кажется абсурдным данное утверждение?
Какая богомерзкая личность....