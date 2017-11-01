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Чеченский лидер Рамзан Кадыров заявил, что за убийством под Киевом Амины Окуевой стоят спецслужбы Украины. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Telegram политика.
"Не надо искать медвежий след, когда медведь стоит перед тобой! В Киеве прекрасно знают, что Никифорову (прежняя фамилия Окуевой) безжалостно расстреляли свои же родные спецслужбы. Перефразируя Тараса Бульбу, можно сказать, кто породил, тот и убил", — цитирует агентство слова Кадырова.
Он заявил, что в Киеве "решили пристрелить не двух, а трех зайцев". Чеченский лидер считает, что на Украине хотели избавиться от "родной бандитки", отвлечь внимание хозяев из Запада от антиправительственных митингов, а также вновь попробовать обвинить РФ в бедах Украины.
Агентство напоминает, что неизвестные обстреляли машину выходца из Чечни Адама Осмаева вечером в понедельник, 30 октября. Мужчина получил ранение, а его жена Амина Окуева была убита. Предположительно, нападавших было двое. По факту умышленного убийства было возбуждено уголовное дело. Основными версиями являются действия спецслужб России и месть Осмаеву за подготовку убийства Кадырова.
Отмечается, что на Осмаева и Окуеву уже совершали покушение летом. Мужчину ранили из пистолета, а Окуева смогла обезвредить нападавшего.
Подчеркивается, что в Киеве при резонансных происшествиях регулярно заявляют о "следе Москвы". В РФ данные обвинения отвергают, называя их абсурдными.
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