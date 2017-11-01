Иллюстрация: barnaul.org
Барнаульским автомобилистам позволят осуществлять правый поворот с улицы Кутузова на шоссе Ленточный бор с двух полос, сообщили в администрации города.
Соответствующий знак появится на данном участке с 15 ноября. "Это позволит увеличить пропускную способность участка, что стало необходимостью в связи с открытием после ремонта путепровода", — добавляют в мэрии.
Комментарии
Вот они разрешаторы, молодцы. Там давным давно все так поворачивают. Надо было это делать когда там пробка была.. Щас то что уже..