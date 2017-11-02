Тест: "О, спорт! Ты – жизнь!"

Выражение "В здоровом теле — здоровый дух" с детства известно многим. Мы с самых юных лет стремимся бежать быстрее, быть сильнее, стать выше. Желание быть лидером присутствует у каждого из нас. Но чтобы занимать первые места, лучшим нужно быть во всем, нигде нельзя допускать погрешностей. Тренеры фитнес-клуба "Аполлон" знают это и предлагают пройти тест, который покажет, насколько вы разбираетесь в фитнесе.
"Аполлон" устраивает на информационном портале Amic.ru большой розыгрыш 10 сертификатов на занятия в клубе!
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Адрес: пр. Ленина, 124, ТЦ "Империя", 3 этаж
Телефон: (3852) 69-59-68Узнать более подробную информацию о клубе, тренерах и времени занятий можно в группе "ВКонтакте"
Комментарии
Жизнь это физкультура, спорт совсем наоборот.
Жизнь-это когда ты со шлюхами на яхте.
Денис Сестер - спортсменюга, ога...