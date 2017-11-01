Фото: yarovoe.org
Процесс назначения руководителей продолжается в муниципальных образованиях Алтайского края — 1 ноября в Яровом главой города стал Виталий Самобочий.
Как сообщили в пресс-аппарате регионального правительства, решение было принято в рамках сессии городского собрания депутатов. До последнего времени Самобочий возглавлял муниципальную администрацию.
Срок его полномочий в новом качестве составляет пять лет.
Виталий Николаевич Самобочий родился 31 июля 1978 года в Яровом. Высшее образование получил в Алтайском государственном аграрном университете и Сибирской академии государственной службы. Карьеру начал в 2000 году мастером по водопроводу в "Славгородводоканале". В 2007 году стал исполняющим обязанности главного инженера МУП "Славгородская магистраль", а в 2009 году назначен главным инженером МУП "Водоканал" Славгорода. Спустя год возглавил МУП "Славгородские тепловые сети". В 2011 году перешел на работу в мэрию Ярового, где сначала занял пост заместителя, а вскоре и первого заместителя главы администрации. Весной 2016 года стал сити-менеджером. Женат, воспитывает дочь.
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