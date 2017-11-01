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Новости

Житель Италии за день пережил ограбление и измену жены

, ИА "Амител"
Прибывшая на место полиция смогла предотвратить ссору

Фото: italy-ai.ru

Житель города Виченца (Италия) за один день пережил два серьезных потрясения: вернувшись с работы, он узнал, что его жилье ограбили, а супруга изменяет с соседом. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на итальянские СМИ.

Уточняется, что 54-летний мужчина по возвращении домой обнаружил, что грабители проникли к нему в жилище через окно, вынесли все драгоценности, а также шкаф с семью охотничьими ружьями. После этого мужчина зашел к своему соседу, чтобы спросить, не видел ли он преступников, и застал свою жену в его постели.

Отмечается, что ссору успели предотвратить полицейские, которые прибыли по вызову о краже.

Также агентство сообщает, что украденные ружья позднее нашли за городом. Итальянцу их пока не вернули.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

1.11.2017 18:29
111

Вот непруха то. Как раз ружьё пригодилось бы.

0  0
1.11.2017 18:46
- гость -

У всех охотников есть рога. И не те которые на стену вешают

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