Фото: italy-ai.ru
Житель города Виченца (Италия) за один день пережил два серьезных потрясения: вернувшись с работы, он узнал, что его жилье ограбили, а супруга изменяет с соседом. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на итальянские СМИ.
Уточняется, что 54-летний мужчина по возвращении домой обнаружил, что грабители проникли к нему в жилище через окно, вынесли все драгоценности, а также шкаф с семью охотничьими ружьями. После этого мужчина зашел к своему соседу, чтобы спросить, не видел ли он преступников, и застал свою жену в его постели.
Отмечается, что ссору успели предотвратить полицейские, которые прибыли по вызову о краже.
Также агентство сообщает, что украденные ружья позднее нашли за городом. Итальянцу их пока не вернули.
Комментарии
Вот непруха то. Как раз ружьё пригодилось бы.
У всех охотников есть рога. И не те которые на стену вешают