Фото: gk-tourist.ru
Запрет на курение на популярных среди туристов пляжах Таиланда начал действовать в среду, 1 ноября. Нарушителям грозит крупный штраф или тюремное заключение, пишет ТАСС со ссылкой на Департамент морских и прибрежных ресурсов королевства.
Уточняется, что в перечень некурящих пляжей попали популярные места для отдыха на острове Пхукет, в курортных городах Паттайя и Хуахин и не только. Незадолго до введения запрета там были оборудованы специальные места для курения — прозрачные павильоны, которые рассчитаны на пять-шесть курильщиков и снабжены вентиляцией. Рядом с зоной для курения размещены специальные знаки.
В посольстве РФ в Таиланде туристов из России заранее предупредили о введении запрета, разместив сообщение на официальном сайте и в соцсетях. В дипмиссии напомнили, что за нарушение запрета грозит штраф в размере до 100 тысяч батов (свыше 3 тысяч долларов) или лишение свободы на срок до года.
Также на сайте посольства размещен полный список мест отдыха в Таиланде, где запрещено курить. Это пляжи Мэ Пим, Лем Синг, Бангсен, Ча-Ам, Кхао Такиап, Бо Пхут, Хат Сай Ри, Патонг, Паттайя, Джомтиен, а также места для купания на островах Кхай Нок и Кхай Най.
В Туристическом управлении Таиланда отметили, что если эта мера окажется успешной, то ее могут расширить на все пляжи королевства. Главной причиной введения запрета в ведомстве назвали большое количество окурков, ежедневно оседающих в песках таиландских пляжей. Отмечается, что власти также думают о введении запрета на курение на экскурсионных лодках, которые курсируют в Сиамском заливе и Андаманском море, так как окурки с них чаще всего летят в воду.
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