фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
Деревянная архитектура всегда была частью Барнаула, его историей. У нас есть несколько выдающихся зданий-памятников: дом купцов Шадриных, дом Носовича, дом Архитектора, гимназия Будкевич. Улицы Анатолия, Никитина и Короленко славятся своими деревянными постройками с резным декором. И если в этой части города сооружения находятся в приемлемом состоянии, то на улицах Партизанская и Пролетарская картина довольно удручающая.
Многие дома здесь пустуют и продаются, а некоторые уже пошли под снос. Постройки теснят бизнес-центры и жилые многоэтажки. С одной стороны, это логично: город развивается и застраивается, а поддерживать в хорошем состоянии деревянный дом, построенный много лет назад, довольно сложно. С другой стороны, как этот процесс проходит, есть ли возможность сохранить дома и какой облик в конце концов обретет город.
Фотокорреспондент портала Amic.ru прогулялся по центру Барнаула и запечатлел происходящее.
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