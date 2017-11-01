Фото: badfon.ru
В одном из учебных заведений российской столицы были убиты 44-летний учитель и ученик. Об этом пишет "МК" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Уточняется, что инцидент произошел в образовательном учреждении "Западный комплекс непрерывного образования" на Гвардейской улице, которое было образовано после слияния двух профессиональных лицеев и ПТУ. По данным издания, в одном из кабинетов на третьем этаже на перемене студент убил ножом преподавателя ОБЖ, а затем ударил себя, снимая происходящее на видео и выкладывая в соцсети.
Оба потерпевших скончались на месте. У погибшего преподавателя остались двое детей.
Тела нашла преподаватель по спецдисциплинам, когда зашла в кабинет, добавляет "МК".
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