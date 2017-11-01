Фото: newsae.ru
Ставропольского предпринимателя А. Толстикова обвиняют в растрате 665 миллионов рублей, которые выделило его компании ООО "Управление механизации строительства" для строительства объекта на космодроме "Восточный". Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Издание отмечает, что государство всего выделило бизнесмену 765 миллионов. Предприниматель заключил подряд с ФГУП "Спецстройтехнологии", а затем потратил 665 миллионов на другие цели.
Уточняется, что 50-летний Толстиков, по его словам, потратил эту сумму на городок для строителей, из-за чего на саму стройку осталось чуть более 100 миллионов рублей.
По статье "присвоение или растрата" было заведено уголовное дело. Бизнесмену грозит до десяти лет тюрьмы.
Комментарии
Туда уже столько всадили, Китайцы за эти деньги мост на луну давно построили бы. А если еще "зенит" прибавить....
Но у нас свой "особый" путь
А почему бы присвоение и растрату денежных средств не перевести в неопасные экономические преступления, за которые не предусмотрено наказание в виде лишения свободы, как этого хочет Верховный суд России? Какой вред от действий этого бизнесмена?