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Ставропольского предпринимателя А. Толстикова обвиняют в растрате 665 миллионов рублей, которые выделило его компании ООО "Управление механизации строительства" для строительства объекта на космодроме "Восточный". Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал Mash.
Издание отмечает, что государство всего выделило бизнесмену 765 миллионов. Предприниматель заключил подряд с ФГУП "Спецстройтехнологии", а затем потратил 665 миллионов на другие цели.
Уточняется, что 50-летний Толстиков, по его словам, потратил эту сумму на городок для строителей, из-за чего на саму стройку осталось чуть более 100 миллионов рублей.
По статье "присвоение или растрата" было заведено уголовное дело. Бизнесмену грозит до десяти лет тюрьмы.
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