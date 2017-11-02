2 ноября 1938 года в Советском Союзе высшего звания страны — Герой СССР — впервые были удостоены женщины. Степень отличия была установлена постановлением ЦИК СССР 16 апреля 1934 года. Первыми в том же году награду получили семь полярных летчиков за спасение терпящих бедствие пассажиров и членов экипажа парохода "Челюскин".

24 сентября 1938 года трое летчиц — Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова на двухмоторном самолете "Родина" совершили беспосадочный перелет через всю страну. Путь от Москвы до Дальнего Востока занял 26,5 часов, было преодолено около 6,5 тысяч километров. Они летели почти вслепую, в условиях сплошной облачности. В конце полета самолет обледенел и фактически не слушался штурвала, горючее было на исходе, связи с землей не было. Тем не менее воздушное судно удалось благополучно посадить.

При этом летчица Валентина Гризодубова позднее стала единственной женщиной, которая получила награду не только Героя СССР, но и Героя Соцтруда (всего в списке значится 11 фамилий, включая Сталина, Хрущева и Брежнева).

За время существования СССР звания Героя Советского Союза были удостоены 12 777 человек, из них лишь 95 женщин.

Позднее две из трех награжденных летчиц погибли в авиакатастрофах. Полина Осипенко – через год, а Марина Раскова – в 1943 году, во время перелета на фронт во главе сформированного ею первого в мире женского авиаполка. Валентина Гризодубова в годы войны командовала 101-м авиаполком дальнего действия. В мирное время возглавляла Научно-исследовательский летно-испытательный центр. Скончалась в возрасте 83 лет.

К слову, большая часть награжденных званием Герой СССР пришлась, по понятным причинам, на годы Великой Отечественной войны.

Что касается Алтайского края, то доподлинно известно о трех женщинах, получивших звание Героя СССР, чья жизнь так или иначе была связана с регионом. Это Вера Кащеева, Евдокия Пасько и Мария Цуканова.

Пожалуй, наиболее известна среди них Вера Кащеева. Она родилась в селе Петровка Троицкого района Алтайского края. В годы войны была санинструктором. Звание Героя присвоено за форсирование Днепра. Представлена к награде в феврале 1944 года. После демобилизации несколько лет жила в Барнауле. Вскоре перебралась вместе с мужем на Дальний Восток, а затем — в Краснодарский край. Погибла в ДТП в 1975 году вместе с малолетним внуком. В ее честь названа одна из улиц Барнаула.

Евдокия Пасько родилась в Киргизии, позднее переехала в Барнаул. В 1938 году окончила школу № 25 краевого центра и поступила в МГУ. На фронт ушла добровольцем, стала штурманом эскадрильи ночного бомбардировочного авиаполка. Звание героя было присвоено в 1944 году. После войны работала преподавателем в университете. Скончалась в Москве в январе 2017 года в возрасте 97 лет. Похоронена на Троекуровском кладбище.

Куда меньше известно о Марии Цукановой. Согласно официальной биографии, она родилась в Омской области. Детство прошло в Красноярском крае, позднее семья переехала в Иркутск. В июне 1942 года была призвана в ВМФ и направлена на Дальний Восток. В документах военного комиссариата Алтайского края местом, откуда призывалась Мария Цуканова, указан Барнаул.

Погибла в августе 1945 года при высадке десанта в корейском порту Сэйсин. Санитарка попала в плен к японцам, была ими зверски замучена (ее изрезали ножами и выкололи глаза). После этого японский офицер отрубил ей сначала руки, а потом голову. Похоронена в братской могиле советских воинов в городе Чхонджин. В сентябре 1945 года Марии Цукановой было посмертно присвоено звание Героя СССР. Ее имя носит одна из барнаульских улиц.