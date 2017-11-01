Начисление зарплаты работникам вузов Минобразования станет прозрачным

Минобрнауки планирует сделать начисление зарплаты работникам подведомственных вузов более прозрачным, сообщается на федеральном портале проектов и нормативных правовых актов.
Предлагается изменить систему начисления стимулирующих выплат, назначения окладов, порядка и условий оплаты труда так, чтобы обеспечить объективность и прозрачность процесса получения заработной платы. Также устанавливается новое соотношение между заработной платой ректоров, проректоров, главных бухгалтеров и зарплатой работников образовательных учреждений.
"Предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы ректоров, проректоров, главных бухгалтеров учреждений и среднемесячной заработной платы работников этих учреждений определяется нормативным правовым актом Министерства образования и науки Российской Федерации в кратности от 1 до 8", — говорится в тексте проекта.
Должностной оклад ректора будет определяться трудовым договором и назначаться с учетом масштаба управления и особенностей деятельности учреждения. Зарплата проректора, как и главного бухгалтера, должна быть ниже на 10-30% зарплаты руководителя вуза.
Ранее глава Общественной палаты Валерий Фадеев говорил о несправедливости в существующей системе назначения зарплаты работникам вузов. В частности, ситуация, когда младший научный сотрудник получает 7 тысяч рублей в месяц, в то время как ректор — миллион рублей, приводит к тому, что "вымывается слой молодых преподавателей, они не видят перспективы".
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