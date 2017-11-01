В Госдуме в проект бюджета внесли поправку об увеличении финансирования московского Театра мимики и жеста, сообщает "Парламентская газета".
По словам главы Комитета Госдумы по соцполитике Ярослава Нилова, в бюджете нужно выделять больше средств на социальную сферу — для повышения качества жизни россиян.
"Мы будем вносить поправки по увеличению социальных расходов. Наши приоритеты — инвалиды, здравоохранение, образование, наука, культура", — подчеркнул Нилов.
Предлагается выделить дополнительно 30 миллионов рублей на финансирование московского Театра мимики для слабослышащих. С такой просьбой к депутатам обратилось Всероссийское общество глухих.
"Они просили сохранить этот театр, так как это уникальное культурное и досуговое заведение, и мы посчитали своим долгом поддержать данную инициативу", — отметил Нилов, добавив, что такая поправка уже подготовлена и внесена.
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