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Огромный дом с функцией "трансформера" продают в Барнауле за 15 млн рублей

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Жилье площадью 750 квадратных метров находится в Казенной Заимке
Фото: avito.ru
 
Четырехуровневый особняк площадью 750 квадратных метров продают в барнаульском поселке Казенная Заимка за 15 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.
 
Высота потолков в доме составляет 3,2 метра, а в подвале – 2,4 метра. На первом и втором этажах полностью выполнен ремонт. Третий этаж  — частично под отделку.  
 
"Санузлы на каждом этаже с кафелем и сантехникой, гараж, цокольный этаж возможно использовать под бильярдную, сауну и тренажерный зал", — отмечает продавец жилья. 
 
Коттедж расположен на участке площадью 10 соток. 
 
Также автор объявления указывает, что каждый этаж можно использовать отдельно под квартиры либо создать на базе дома гостиницу или детский сад.
 
Кроме того, указывается, что на дом имеется обременение. 
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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