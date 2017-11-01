Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура появится в России с 1 декабря 2017 года. Соответствующий приказ подписал генпрокурор Юрий Чайка.
"В целях усиления надзора за соблюдением законодательства в области охраны окружающей среды в Байкало-Ангарском бассейне, исполнением Федерального закона "Об охране озера Байкал2, защиты конституционного права граждан на благоприятную окружающую среду приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки с 1 декабря 2017 года будет образована Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура", — сообщается на сайте Генпрокуратуры.
В состав нового органа войдут восемь межрайонных природоохранных прокуратур. Они будут расположены в городах Братске, Иркутске, Усолье-Сибирское, Усть-Илимске и посёлке Еланцы Ольхонского района Иркутской области, городах Улан-Удэ и Северобайкальске Республики Бурятия, а также в городе Петровск-Забайкальский Забайкальского края.
По статусу Байкальская природоохранная прокуратура будет приравнена к прокуратуре субъекта Федерации. Её задачами станет надзор за исполнением законов об охране окружающей среды и природопользованию на территории регионов, расположенных в Байкало-Ангарском бассейне.
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