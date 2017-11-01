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Москва потратит 200 миллионов рублей на хорошую погоду в ноябре

, ИА "Амител"
Это первый случай, когда метеозащита применяется во время ноябрьских мероприятий

Фото: kompravda.eu

На работы по метеозащите во время праздничных мероприятий в столице 4 и 7 ноября будет выделено почти 196 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на официальном портале госзакупок, передает ТАСС.

В разгоне облаков для обеспечения хорошей погоды при необходимости примут участие до десяти спецсамолетов. Будут применяться гранулированная кислота, жидкий азот, порошкообразный реагент.

Отмечается, что это первый случай, когда метеозащита применяется во время ноябрьских мероприятий. По традиции облака разгоняют на парадах в честь Дня Победы (9 мая), а также в День России (12 июня) и День города (начало сентября).

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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Комментарии

1.11.2017 22:02
Гость

Совсем обнаглели, больницу бы лучше построили в селе каком-либо.
Плохая погода, не судьба значит, но тратить 200 млн это издевательство

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