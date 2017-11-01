На работы по метеозащите во время праздничных мероприятий в столице 4 и 7 ноября будет выделено почти 196 миллионов рублей. Соответствующая информация размещена на официальном портале госзакупок, передает ТАСС.
В разгоне облаков для обеспечения хорошей погоды при необходимости примут участие до десяти спецсамолетов. Будут применяться гранулированная кислота, жидкий азот, порошкообразный реагент.
Отмечается, что это первый случай, когда метеозащита применяется во время ноябрьских мероприятий. По традиции облака разгоняют на парадах в честь Дня Победы (9 мая), а также в День России (12 июня) и День города (начало сентября).
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