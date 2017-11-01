В Госдуму поступил законопроект, по которому сотрудников муниципальных учреждений предлагают наделить правом штрафовать граждан и учреждения за нарушения административного кодекса субъекта Федерации, пишет "Парламентская газета".
"Составлять протокол о нарушении закона субъекта Федерации имеют право должностные лица муниципальных учреждений", — говорится в дополнении к федеральному Административному кодексу. Указанные лица имеют право составлять только акты, которые затем сдают муниципальным чиновникам из жилищной, строительной и других инспекций.
На основании актов инспекторы составляют протоколы и выписывают гражданину или организации штраф. В последние годы, как отмечается, они не справляются с этой обязанностью из-за увеличения числа нарушений, говорится в пояснительной записке.
Как подчеркивают авторы инициативы, в крупных городах порой на семерых инспекторов в сфере благоустройства приходится до 7 тысяч нарушений в год, начиная с парковки на газоне до некачественно убранного снега. Приходится увеличивать штат, что создаёт дополнительную нагрузку на бюджет.
Авторы законопроекта уверены, что их предложение уменьшит волокиту, так как в настоящее время документ об одном и том же нарушении составляется дважды — в виде акта и в виде протокола.
Комментарии
Помоему государство О*УЕЛО ПОЛНОСТЬЮ!!!