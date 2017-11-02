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Последний император: редкие фотографии Николая II

, ИА "Амител"
Подборка снимков самодержца, на котором прервалась история российской монархии
Фото из открытых источников 
 
Император Николай II взошел на российский престол 123 года назад, 2 ноября 1894 года – на нем оборвалась история монархии в нашей стране.
 
Сегодня, в год столетия Февральской и Октябрьской революций, внимание к персоне Николая II является особенно пристальным. Ажиотажа, в массовом сознании, конечно, добавляет и вышедший на экраны фильм "Матильда". 
 
В очередную годовщину восшествия  на престол последнего русского царя портал Amic.ru публикует подборку фотографий, которые так или иначе отчасти могут показать, каким же человеком был этот монарх. 
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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