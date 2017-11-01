Готовится проект о "похоронном полисе" для жителей России, сообщает паблик Mash. Первые слушания назначены в Общественной палате РФ на 9 ноября.
По замыслу разработчиков инициативы, каждый сможет купить себе специальный полис.
Таким образом, как полагают "ритуальщики", россиянин, прежде, чем достойно прожить свою жизнь, должен организовать себе место на кладбище, заранее заказать гроб и закупить все принадлежности.
Необходимо будет каждый месяц оплачивать полис. О сумме взноса пока ничего неизвестно.
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