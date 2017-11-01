Актер Никита Джигурда заявил, что Служба безопасности Украины (СБУ) интересовалась его готовностью баллотироваться на пост президента страны в 2014 году, сообщает НСН.
"Если пойду в президенты, то только в президенты Украины! Как и Ксюша Собчак, чтобы шороху навести. Когда в 2014 году перед "майданом" я встречался с представителями СБУ, меня спрашивали, готов ли я пойти в президенты Украины", — отметил Джигурда.
Ранее депутат Верховной рады Надежда Савченко призвала украинского актера Владимира Зеленского баллотироваться на пост президента Украины.
Комментарии
Молодец!
Сука! До слез!..