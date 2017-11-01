58-летний советский, российский актер Александр Балуев назвал "недоразумением" нашумевшую ситуацию в калининградском аэропорту, которая ранее получила обильное освещение в СМИ, пишет "Российская газета".
Ранее директор Балуева объяснила, почему актера сняли с рейса из Калининграда. Не потому, что актер был пьян, а потому, что "просто опоздал на рейс". И как только все устаканилось, он первым же самолетом вылетел в Москву.
Теперь последовал комментарий уже от самого актера, заявившего, что ему "опровержения никакие не нужны". "Произошло какое-то недоразумение, которое почему-то раздувается в прессе. Я уже в Москве", — цитирует Балуева РИА Новости.
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