Лесное озеро Саканцы глубиной 20 метров ушло под землю в Вязниковском районе Владимирской области, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на начальника отдела водных ресурсов областной администрации Ивана Шапошникова.
Чиновник пояснил, что вода ушла под землю из-за пустот, возникших от размывания грунта. "Причина, в общем-то, банальная — образование карстовой воронки. Это происходит по всему миру, в местах, где есть карстовые образования. Произошел какой-то очередной обвал карста, и в этот провал и ушло озеро", — пояснил Шапошников в беседе с РИА "Новости".
По его словам, возможно, озеро восстановится, но пока невозможно точно сказать, что будет с водоемом дальше.
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