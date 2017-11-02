Американские ученые из Медицинской школы Льюиса Катца Темпльского университета (Филадельфия) установили, что обладательницы сердцевидной формы лица ближе всего к "математическому эталону красоты". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на журнал Aesthetic Surgery Journal.
"Понятие "математическая красота" подразумевает, что есть идеальные контуры лица, размеры и соотношения частей, в совокупности делающих его гармоничным, сбалансированным и привлекательным. Лицо сердцевидной формы воплощает в себе идеал молодости и является основным ориентиром для омолаживающей хирургии", — отметил один из авторов исследования, хирург Аллан Валк.
Устанавливая параметры "идеала" красоты, ученые проанализировали фото 55 знаменитостей. Они отмечают, что идеальное расстояние между зрачками должно составлять 59,2 миллиметра, глазами — 59,2 миллиметра, а между скулами и глазами — 13,1 миллиметра. Известна также длина носа владелицы "математически" идеального лица — 43,6 миллиметра.
"Нам показалось, что эти параметры могли бы быть полезны для врачей, пытающихся найти количественное отражение возрастных изменений и послеоперационных улучшений. Как бы то ни было, критериев для описания идеального или постаревшего лица не так много", — подметил Аллан Валк.
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