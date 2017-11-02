Телеведущий Иван Ургант в своей вечерней программе предложил работу младшему лейтенанту Роману из Санкт-Петербурга, который прославился в соцсетях, сообщает LIFE.
Правда, обратился Ургант к 23-летнему полицейскому чужим именем: "Артем, если вдруг вас уволят, приходите к нам — у нас есть "Вечерний патруль". Это просто плевок в сторону Дукалиса, Казановы, Мухомора".
Сам страж порядка в Instagram написал, что о приглашении Урганта услышал от знакомых: "Сейчас очень много поступает вопросов о том, как я смотрю на всю эту ситуацию!? Отвечу кратко — с позитивом".
Роман также написал, что у него вызвало удивление упоминание на одном из федеральных каналов.
На страничку полицейского подписалось уже более 65 тысяч человек. Пользователи соцсетей отмечают, что у молодого человека великолепное чувство стиля, и называют его милашкой.
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