Вдова погибшего сотрудника ГИБДД Сергея Грачева, которого в конце сентября на Арбате сбила машина с номерами АМР, рассказала "Медузе", что ее семья не получала шесть миллионов рублей в качестве компенсации.
Ранее "Московский комсомолец" опубликовал статью с утверждением, что именно шесть миллионов рублей получила Екатерина Грачева: "Вдове выдали комфортабельную трехкомнатную квартиру в новостройке, а также 2 млн рублей — это по линии МВД. А со стороны чекистов были выплачены 4 млн рублей".
Сама Екатерина рассказала, что ей выделили только два миллиона рублей по линии МВД — это предусмотренная законом компенсация. Четыре миллиона рублей она не получала.
"Откуда все это берется, с чьих слов это было написано, я не могу сказать. Если бы со мной ФСБ связывалось… Может быть, они только планируют", — предположила вдова.
Что касается квартиры, то, как отметила Грачева, этот вопрос "так быстро не решается", но она "им занимается". То есть, никакой квартиры она не получала, и даже неизвестно, кто конкретно будет выделять жилье.
Полицейский Сергей Грачев погиб на Новом Арбате 25 сентября. Его сбил автомобиль "Мерседес", который двигался на большой скорости по разделительнй полосе. Записи с камер наблюдения показали, что перед столкновением машина не пыталась затормозить.
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