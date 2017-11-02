В Рубцовске на центральной площади заработал светомузыкальный фонтан "Торнадо-С", рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул22".

Пока что был осуществлен пробный запуск, однако это событие привлекло внимание многих жители города, которые заполнили всю площадь, чтобы посмотреть, как разноцветные струи воды взмывают на 10-метровую высоту под музыку.

"Где у нас красивое место в городе? Нигде! А тут хоть фонтан построили, плюс потом достроят площадь и будет место, где можно будет отдохнуть…", — восхищаются конструкцией жители города.

Впрочем, рубцовчане испытывают большое сомнение, что пробный запуск не окажется последним.

"Вода циркулировать там будет только по праздникам наверное, так как у администрации нет денег платить за это. Если даже освещение на улицах города горит в одной части по четным, в другой — по нечетным дням", — отметил один из жителей города.

Другие успокаивают недовольных предположениями, что фонтан включать летом в сопровождении света будут всегда — для этого и строили. Однако музыку будут включать только по праздникам, поскольку рядом спальные районы. "Гонять" фонтан ночью также нет смысла, как и, наверное, зимой и в конце осени, а также в начале весны.

После пробного запуска и проверки работы фонтана во всех режимах, он будет законсервирован на зиму. А в следующем году с наступлением тепла в Рубцовск вновь приедут московские специалисты, чтобы проверить, как объект пережил сибирские морозы, и окончательно сдать его в эксплуатацию.

До недавнего времени в России было всего три подобных фонтана. В этом году в нашей стране и странах СНГ их появилось еще около десяти.

В Рубцовске фонтан "Торнадо-С" установлен в рамках реконструкции площади Ленина по программе "Формирование комфортной городской среды". Фонтан диаметром 15 метров и высотой 10 метров, дополненный 29-ю прожекторами, привезли из Москвы. Обошелся он в 8,85 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета.