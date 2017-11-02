Жители многоквартирных домов в России в скором времени могут избавиться от необходимости оплачивать поверку коммунальных счетчиков. Об этом, как сообщает РИА "Новости", говорится в официальном заявлении Министерства строительства РФ.
Как заявил заместитель министра строительства Андрей Чибис, это связано с необходимостью повысить эффективность систем мониторинга сетей жилищно-коммунального хозяйства, в рамках которой будет создана онлайн-система учета потребления коммунальных ресурсов.
При создании такой системы жители будут освобождены от ответственности за обслуживание счетчиков, в том числе от платы за их установку. Эти обязанности лягут на участников рынка.
"Мы понимаем, что нужна именно система учета, каждому ставить свой прибор со своими параметрами неэффективно, и эта система должна быть организована за счет тех, кто управляет городским хозяйством", — подчеркнул Чибис.
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Значит в тариф воткнут.