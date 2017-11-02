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Федеральное бюро расследований сообщило, что нашло разыскивавшегося после теракта в Нью-Йорке второго гражданина Узбекистана Мухаммадзоира Кадирова, однако продолжает собирать данные о нем. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на Twitter-аккаунт нью-йоркского отделения ФБР.
"Кадиров обнаружен, мы по-прежнему собираем любую информацию, которая может быть о нем", — цитирует агентство текст сообщения.
Накануне помощник директора ФБР Бил Свини сообщил, что власти "больше не ищут" ранее объявленного в розыск второго выходца из Узбекистана. Позднее он добавил, что мужчину нашли, однако отказался делиться подробностями.
СМИ сообщают, что Кадиров является одним из немногих друзей Сайфулло Саипова, которого обвиняют в совершении теракта.
Напомним, во вторник, 31 октября, в Нью-Йорке грузовик выехал на велосипедную дорожку и проехал несколько улиц, сбивая по пути велосипедистов. Затем автомобиль врезался в школьный автобус. После этого полицейские ранили водителя транспорта. Жертвами теракта стали восемь человек, свыше десяти получили ранения.
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