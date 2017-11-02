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У России нет подтверждения того, что Северная Корея обладает ракетами с ядерной боеголовкой, которые могут долететь до основной территории Соединенных Штатов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на российскую делегацию на Генассамблее ООН.
"Подтверждения нет", — цитирует агентство слова источника.
Он отметил, что Пхеньян хотел бы, "чтобы все так думали", в том числе "потому, чтобы на них не напали".
"Если на них кто-то нападет… будет большая проблема абсолютно для всех", — добавил источник.
При этом дипломатический источник отметил, что есть основания полагать, что на Северную Корею никто не нападет, поскольку она окружена Китаем и Россией. "Мы не хотим, чтобы так происходило, но мы и не хотим, чтобы Северная Корея развивала свою ракетно-ядерную программу", — подчеркнул собеседник.
Агентство напоминает, что ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил о росте угрозы со стороны КНДР из-за баллистических пусков и ядерных испытаний. Он добавил, что любое использование Северной Кореей оружия массового поражения повлечет сокрушительные действия со стороны Америки.
Противостояние Пхеньяна и Вашингтона обострилось после военных учений Соединенных Штатов и Южной Кореи по отработке удара по КНДР в случае войны. При этом в Северной Корее пригрозили нанести ядерный удар по острову Гуам, где находится военная база США.
Россия и Китай предложили Северной Корее объявить мораторий на ядерные испытания и пуски ракет, а Южной Корее и США — воздержаться от маневров в регионе, однако в Вашингтоне данную инициативу проигнорировали.
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