Скончавшийся в конце октября в одной из барнаульских больниц 14-летний подросток учился в школе № 55. Об этом порталу Amic.ru рассказали информированные источники, близкие к следствию.
21 октября учащемуся восьмого класса неожиданно стало плохо на уроке физкультуры. Учителем была оперативно вызвана скорая помощь, юношу госпитализировали. Первоначально врачи высказывали подозрение на аппендицит либо разрыв селезенки. О каких-либо проблемах со здоровьем у данного школьника ранее не было известно.
В настоящее время по факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По версии Следкома, смерть юноши в больнице наступила в результате травматического разрыва селезенки, осложнившегося обильной кровопотерей.
В данный момент следователи выясняют, при каких обстоятельствах ребенок мог получить травму живота. Также будет дана оценка действиям врачей на предмет своевременности и качества оказанной ими помощи.
Комментарии
Обследовать не хотят, лежат люди в палатах, а зачем лежат. Вроде лечат.
и где подробности? слово в слово то, то вчера написано было!!! как травму-то получил ребенок?
Никаких подробностей смерти не стало известно. Это всё писалось и ранее.
фактов ноль.
говорить пока неочем.
Как бы не получил травму, почему врачи ничего не сделали вовремя? Не сталкивалась с больницами, но сейчас заболел близкий человек - совершенно невозможно попасть даже к терапевту. В поликлинике не принимают, талонов нет НИКУДА, ни на узи, ни на прием, ни другие диагностические исследования - скорая высказывает "че вызывали зря, подумаешь температура". Можно умереть дома не дождавшись приема.
И эта новость шокирует, но соответствует действительности. Может общественный резонанс как то заставит обратить на эту проблему внимание!!!
Не знаю причин такой ситуации в больницах, но происходит что-то страшное
Геноцид в действии. Но геноцид нам объявила власть. Почему медики так себя ведут? Разве они не понимают, что попадут в эту же мясорубку? Откуда это равнодушие, даже ненависть какая-то к больным, халатность просто зашкаливает и жадностьжадностьжадность непомерная.
На мой взгляд, за последние 20 лет врачей вдвое меньше стало. Пациентам не уделяется должного внимания. Возможно, оперировать некому было. Так что в марте голосуйте за, Вову, за дальнейшее разрушение системы здравоохранения
2.11.2017 09:58
гость
Причин Вы не знаете и не связываете подобное положение с правящей в стране группировкой. А голосуете Вы за кого на выборах?!
2.11.2017 10:17
- гость -
при Советах отношение к пациентам было аналогичное.
всё решалось через взятки в виде дефицитных конфет и коньяков или денег.
не надо наводить тень на плетень.
медики всегда были кастой, которая работает только сама на себя.
10:30, тут вы ошибаетесь! Лечили всех одинаково и проблем как попасть к врачу не было. Ну а если кому-то палату по лучше надо было, или ещё что-то в этом роде, то конфеты и коньяки приветствовались. Да что там говорить, кроме очереди в регистратуре даже в 90-х попасть к любому врачу можно было спокойно. Все анализы бесплатно. А что сейчас творится?
2.11.2017 10:30
- гость -
Это Вы тень наводите! Все, что сейчас уничтожается - было создано при Советах! И не надо на врачей переводить, дело не в них, а в оптимизаторах-уничтожителях медицины, засевших в Кремле.
умер от госпитализации...
2.11.2017 10:40
- гость -
лечили всех одинаково плохо, тут согласен.
а если хотел хорошо, то дай взятку.
мне то не рассказывайте, я не молодняк, чтобы мне мозги вкручивать)
2.11.2017 10:41
- гость -
у вас диагноз - Коммунизм Головного Мозга (КГМ)
если бы вы свою идеологическую чепуху отбросили, то вынуждены были бы согласиться с тем, что дело именно в персоналиях.
Халатность зашкаливает, согласен
Как хирург в прошлом,я просто в шоке! Тут либо что то не договаривают,либо налицо явное преступление со стороны врачей!Где селезенка и где аппендикс??Жалобы и проявления абсолютно разные!Диагностическая лапароскопия!!!!!!Сразу!!!!И все вопросы можно было решить в течение нескольких часов!!!Повторюсь- если тут что то не умалчивают,по докторам плачет тюрьма!!!!!!Родственникам терпения и настойчивости наказать виновных! Ребенок не должен был умереть!!!!!
2.11.2017 10:41
- гость -
правда?
врач на обход приходит, твою карту забыл прочитать, а виноват кремль?
2.11.2017 10:04
- гость -
Вы спрашиваете, почему медики так себя ведут?
В нашей поликлинике из четырех хирургов, положенных по штату остался один. Думаю, что в других поликлиниках и с другими узкими специалистами дела обстоят не лучше. По 50-70 человек в день на приеме. Вы считаете, что в таких условиях врач может полноценно работать? И знаете, большинство стараются, несмотря ни на что
10:47, конечно плохо лечили сейчас хорошо лечат. Результат на лицо. Если бы ты в СССР жил, то лет бы тебе было столько, что уж точно бы познал уровень современной медицины и не писал этого бреда.
Очень интересно,какая это больница???Амик,напишите!
У меня складывается впечатления, что парню в живот не простой человек вдарил. Вот и пытаются все на врачей свалить. Не бывает такого, что бы пациент поступил и никто не знает аппендицит это или селезенка. К стати в 55 школе дофига ребят занимается в Смене.
Амик, следите дальше! Вот уже номер школы появился. Надо узнать номер больницы, врачей имена. Еще предположение. может парень подрался накануне и никому не сказал?
2.11.2017 10:47
- гость -
В персоналиях, но не в тех на кого Вы сваливаете - эти персоны всем известны Путин и Медведев - Вы про них?!
Какая разница брался накануне или нет! Неделя в стационаре с недиагностированным разрывом селезенки это каменный век! Не то что лапароскопия, простая пункция и на операционный стол сразу!
Хотя при современном уровне медицины в крае ничему не удивляюсь, сколько случаев еще замалчивается!
Разделяю желание врачей зарабатывать (как бывший хирург, как и выше написавший коллега), но для этого надо уметь общаться с людьми и быть профессионалами!
7 я детская больница!!!! И дело не в том сейчас- ударил его кто то или он сам ударился! Ребенку НЕ ОКАЗАЛИ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ!!!!!!
Скорая ехала 40 минут. На повреждение утренних органов стали обследовать на следующие сутки после поступления в больницу, когда заступил другой врач. Причём здесь Путин?!
Про советскую медицину - такая же ж... покрасней мере в 80-х. постоянные очереди. Грубые доктора. Медсестры со звездой во лбу.
В данном случае, больше всего вопросов к докторам. Сейчас когда столько зависит от своевременности госпитализации. Так протянуть с оперативной помощью...
К сожалению мы все не застрахованы.