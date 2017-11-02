Скончавшийся в конце октября в одной из барнаульских больниц 14-летний подросток учился в школе № 55. Об этом порталу Amic.ru рассказали информированные источники, близкие к следствию.
21 октября учащемуся восьмого класса неожиданно стало плохо на уроке физкультуры. Учителем была оперативно вызвана скорая помощь, юношу госпитализировали. Первоначально врачи высказывали подозрение на аппендицит либо разрыв селезенки. О каких-либо проблемах со здоровьем у данного школьника ранее не было известно.
В настоящее время по факту трагедии возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По версии Следкома, смерть юноши в больнице наступила в результате травматического разрыва селезенки, осложнившегося обильной кровопотерей.
В данный момент следователи выясняют, при каких обстоятельствах ребенок мог получить травму живота. Также будет дана оценка действиям врачей на предмет своевременности и качества оказанной ими помощи.
Комментарии
Обследовать не хотят, лежат люди в палатах, а зачем лежат. Вроде лечат.
и где подробности? слово в слово то, то вчера написано было!!! как травму-то получил ребенок?
Никаких подробностей смерти не стало известно. Это всё писалось и ранее.
фактов ноль.
говорить пока неочем.
Как бы не получил травму, почему врачи ничего не сделали вовремя? Не сталкивалась с больницами, но сейчас заболел близкий человек - совершенно невозможно попасть даже к терапевту. В поликлинике не принимают, талонов нет НИКУДА, ни на узи, ни на прием, ни другие диагностические исследования - скорая высказывает "че вызывали зря, подумаешь температура". Можно умереть дома не дождавшись приема.
И эта новость шокирует, но соответствует действительности. Может общественный резонанс как то заставит обратить на эту проблему внимание!!!
Не знаю причин такой ситуации в больницах, но происходит что-то страшное
Геноцид в действии. Но геноцид нам объявила власть. Почему медики так себя ведут? Разве они не понимают, что попадут в эту же мясорубку? Откуда это равнодушие, даже ненависть какая-то к больным, халатность просто зашкаливает и жадностьжадностьжадность непомерная.
На мой взгляд, за последние 20 лет врачей вдвое меньше стало. Пациентам не уделяется должного внимания. Возможно, оперировать некому было. Так что в марте голосуйте за, Вову, за дальнейшее разрушение системы здравоохранения