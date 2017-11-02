Фото: infokanal55.ru
Сотрудники ГИБДД в течение месяца будут усиленно проверять водителей барнаульских автобусов в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Маршрутка".
В ГУ МВД по Алтайскому краю уточняют, что рейды с 1 по 30 ноября проводятся в целях обеспечения безопасности дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок, а также для проверки соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства и пресечения нелегальных перевозок.
Вместе с инспекторами ГИБДД в проверках будут участвовать специалисты технического надзора.
Что касается ответственности нарушителей, то, например, выпуск на линию транспортного средства, имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация, или переоборудованного без соответствующего разрешения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, в размере от пяти тысяч до восьми тысяч рублей.
Перевозка пассажиров и багажа, грузов автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом с нарушением профессиональных и квалификационных требований влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере 20 тысяч рублей, а на юридических лиц — 100 тысяч рублей.
Комментарии