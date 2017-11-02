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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал "географическим абсурдом" заявление коалиции Соединенных Штатов о бегущих арабах из освобожденного властями Дейр-эз-Зора. Об этом пишет РИА "Новости".
Ранее командующий силами спецопераций коалиции Джеймс Джеррард заявил, что тысячи арабов бегут из Дейр-эз-Зора в Меядин, однако не от террористов "Исламского государства" (террористическая организация, запрещена в РФ), а от правительственных сил. Он подчеркивал, что люди уходят не на юг, населенный арабами, а на север — территории, которые находятся под контролем "Сирийских демократических сил".
"Джеррард на днях переплюнул в своих фантазиях о происходящем на востоке Сирии всех сослуживцев. Во всяком случае, от командующего ССО коалиции довольно странно было услышать географический абсурд о якобы бегущих из освобожденного от ИГИЛ Дейр-эз-Зора "тысячах арабов" в сторону Меядина (на юг). Но при этом подчеркивать, что люди уходят "не на юг, населенный арабами, а на север", — цитирует агентство слова Конашенкова.
По словам генерала, сирийцы не желают бежать на "север", в сторону освобожденной Ракки, поскольку после бомбардировок города коалицией США "нет и самой Ракки".
Конашенков напомнил, что сирийская армия освободила Меядин более двух недель назад, поэтому "тысячи сирийцев не "бегут" туда из Дейр-эз-Зора, а возвращаются в свои дома с гумпомощью, доставляемой российским Центром примирения враждующих сторон и международными гуманитарными организациями.
"Стремление выдавать желаемое за действительное в Сирии, при абсолютном невладении реальной обстановкой "на земле", присуще большинству представителей возглавляемой США международной коалиции", — заключил представитель МО РФ.
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