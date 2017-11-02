Фото: vse42.ru
Мавзолей Ленина на Красной площади в российской столице закроют для посетителей в день 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны.
Уточняется, что Мавзолей будет закрыт на два дня: 5 и 7 ноября.
Причиной закрытия стала подготовка и организация торжественного марша, который приурочен к 76-й годовщине военного парада 1941 года, добавляет агентство.
В этой связи портал Amic.ru запустил на своем сайте тематический опрос:
Комментарии
навсегда бы.
зиккурат - снести.
Бланка - на помойку.
Когда нибудь все равно это заведение уберут. Лежит бальзамированный труп в центре страны ... Все понятно должна быть история и память о прошлом страны, но всему свое место.
Ну, вам гости не привыкать "святые" кости лобзать, к чему же такой негатив?
Это не память. Это оккультное сооружение, построенное с определенной целью. Мавзолей построен с соблюдением всех пропорций вавилонского зиккурата, который должен обязательно содержать в себе мумию. Зиккурат использовался для контроля за сознанием народа. Может кто-то в эти сказки не верит, но результат налицо - 100 лет рабства.
2.11.2017 09:55
- гость -
Но пока что на помойке живешь ты, плюс помойка у тебя в голове. Обидно, ага?
В настоящее время все решает один человек, которой сохранил свой партийный билет с портретом Ленина на обложке. Почему хлопец не закрывает Мавзолей, а лишь иногда закрывает его фанерными щитами, может быть действительно для контроля за сознанием населения, которое опять сотворило себе кумира. А по сути - Мавзолей оставить, для напоминания потомкам, вождя захоронить в соответствии с завещанием!
2.11.2017 10:04
- гость -
_____________
Судя по Вам вы и сейчас раб? Рабская психология не внедряется указами, она в душе у некоторых.
Наверное боятся, что он встанет, и опять революцию повторит
2.11.2017 10:08
- гость -
2.11.2017 10:17
- гость -
Это походу один и то-же тролль. Туповат, хамоват...
в день 100-летия Великой Октябрьской революции
а что,она тепереча уже не социалистическая что-ли...
2.11.2017 10:02
Дядька
не отношу себя к тем, кто поклоняется так называемым "мощам", не угадал.
2.11.2017 10:08
- гость -
вы не знаете где я живу) а вот где живете вы, можно предположить смело)
явно "подаренный" великой партией засранный хрущ)
2.11.2017 10:21
- гость -
да-да, конечно "встанет" потрошенная забальзамированная тушка уже давно стала трухой)
2.11.2017 10:34
- гость -
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Нужен ты больно, гадать про тебя мелочь. Троль диванный, не тебе мериться умишком с великим В.И. Лениным.
Уничтожившие СССР будут отмечать парад 1941 года! А коммунисты воевавшие за дело Ленина, за КПСС,за СССР и победившие в войне не смогут почтить Ленина!
2.11.2017 10:40
Дядька
Бланка великим считает лишь бланковская паства, которая верит в него)
чем ты, дяденька, отличаешься от тех же православных?
да ничем)
Кому нужны эти псевдо ПАРАДЫ. Может хватит бряцать оружием ,Вспомните к чему привели парады и марши на площадях Европы в 30 годы?
...Даже мёртвого они его боятся. Знают и чувствуют, что будь он жив - что бы он с ними сделал бы за все их "проделки" со страной и народом...
2.11.2017 10:49
- гость -
Если ты науку от религии не можешь отличить - проходи мимо, болезный.
в комментах власовцы резвятся. убрать бы вас лучше из страны подальше.
Что-то не слышно возмущений от престарелого лидера нынешних коммунистов Геннадия Зюганова? Или его полностью устраивает программа торжеств на 100-летие Октябрьской революции, составленная для него кремлем по высшему разряду?