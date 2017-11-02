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Крайне редкие сиамские близнецы парапаги, у которых общее туловище и конечности, родились в штате Амбайогай (Индия). Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на Indian Express.
По данным врачей, дети весом 3,7 килограмма имели свои легкие и сердце, однако печень и иные органы у них были общими. Сразу после рождения близнецы испытывали проблемы с дыханием и были подключены к аппарату искусственной вентиляции легких, при этом врачи предупредили, что разделить младенцев и спасти их жизни практически невозможно. Спустя сутки после рождения дети скончались.
По словам доктора Санджая Бэнсода, главы гинекологического отделения госпиталя Свами Рамананд Теерт, данное состояние является серьезным и очень редким. "Оно фиксируется лишь у 10% всех сиамских близнецов", — цитирует слова врача агентство.
Уточняется, что медики обнаружили отклонение в развитии плода только на восьмом месяце беременности, после проведения УЗИ. Мать решила выносить детей до конца, и на 36-й неделе врачи провели кесарево сечение. Жизни женщины сейчас ничто не угрожает.
Сиамские близнецы — это однояйцевые близнецы, не полностью разделившиеся в эмбриональном периоде развития и имеющие общие части тела или внутренние органы. Обычно оплодотворенная яйцеклетка делится на шестой день после зачатия. Сиамские близнецы образуются, если яйцеклетка делится поздно - через 14-15 дней после оплодотворения.
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