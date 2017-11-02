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Россиянам могут официально дать право ухода за госпитализированными родственниками в стационарах больниц, сообщает "Парламентская газета".
Соответствующий проект закона подготовило федеральное правительство. Согласно документу, предлагается внести поправки в закон "Об основах здоровья граждан в РФ".
Инициатива направлена на то, чтобы ввести в правовое поле уже существующую негласно практику, когда родные пациентов ухаживают за ними во время госпитализации.
Правила ухода предлагается определить Минздраву. По большому счету, в случае принятия проекта закона граждане смогут заменить собой младший медперсонал российских больниц. При соответствующей подготовке россиянам разрешат делать своим родным уколы и давать лекарства, назначенные лечащим врачом.
Также документ расширяет понятие "паллиативной медицинской помощи". Под этим понятием подразумевается комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и облегчение тяжелых форм заболеваний для улучшения качества жизни неизлечимо больных людей.
В данный момент такое лечение оказывается в амбулаторных и стационарных условиях. Кабмином же предлагается предоставить возможность оказания паллиативной помощи и в условиях дневного стационара, когда пациент днем пребывает в больнице, а на ночь возвращается домой.
Комментарии
Просто великолепно решили отсутствие младшего медперсонала. Зачем им деньги платить, проще заставить родственников поработать.
А сейчас не разрешают? По-моему это не то,что приветствуется, а является основным требованием.
Эта шпана уже не знает как оптимизировать окончательно медицину! А зачем госпитализировать, пущай население на дому уход осуществляет - ставит диагнозы, уколы и т.п.
реформа здравоохранения продолжается - это на словах они о родственниках больных заботятся, а по факту переложат обязанности медсестёр на них. Теперь можно будет на законных основаниях сказать - ваш родственник, вот вы о нём и заботьтесь, а у нас всех медсестёр сократили С такими темпами, скоро родственникам и лечить самим разрешат, когда медицину окончательно грохнут...
В российском посольстве в США раскритиковали заявление американского сенатора Рона Уайдена, который назвал руководство России фашистским. По словам дипломатов, данный поступок является «неприемлемым выпадом».
В марте, голосуйте за Вову, за дальнейшую "оптимизацию" медицины.
Что россиянам ещё надо? Им дают право ухаживать за госпитализированными родственниками в стационарах больниц, чтобы они не валялись там в антисанитарии, голодные и без медицинской помощи, но и тут находятся недовольные?
Идиотская инициатива! Тяжелому больному нужен квалифицированный уход - такой подготовкой родственники явно не обладают. Все прочее способно нанести только вред больному. К тому же не у всех есть родственники, которые могут себе позволить роскошь месяцами сидеть рядом с больным - им работать надо (про оплачиваемый больничный по уходу что-то молчок!), у них могут быть на руках маленькие дети или другие пожилые нездоровые родственники, в селе - хозяйство... В конце концов, они сами могут быть не очень здоровыми людьми, инвалидами и т.п. Наконец, у человека вообще может не оказаться родственников. Но в башке у инициаторов только сэкономленные денежки... Гнать надо из власти поганой метлой за такие инициативы!
"Если гражданина заставляют платить за образование и медицинское обслуживание, пенсию накапливать из собственных средств, жилье и коммунальные услуги оплачивать полностью, по рыночной цене, то зачем мне такое государство?! С какой стати я должен еще платить налоги и содержать безумную армию чиновников? Я всегда на всех уровнях говорил, что здравоохранение, образование и наука должны обеспечиваться из бюджета. Если государство сваливает эту заботу на нас самих, пусть исчезнет, нам будет гораздо легче!". - Лауреат Нобелевской премии по физике, академик РАН Жорес Алферов.
Чего возбудились??? ПРАВО а не ОБЯЗАННОСТЬ!!! Сейчас в реанимацию вход запрещен даже родственникам больного