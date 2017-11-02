Фото: dnpr.com.ua
Барнаульцы могут пройти бесплатное обследование в краевом центре медицинской профилактики 2 и 3 ноября.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, горожан ждут с 08:00 до 12:00 по адресу: улица Ползунова, 23. Обследование проводится как для взрослых, так и для детей.
Чтобы попасть на прием, необходимо взять с собой паспорт, полис и СНИЛС. За час до обследования рекомендуется исключить прием пищи.
В центре медпрофилактики можно пройти скрининг, получить комплексную оценку состояния здоровья и рекомендации по здоровому образу жизни для снижения риска развития заболеваний.
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