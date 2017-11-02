Фото: anna-news.info
Показания представителей Twitter, Facebook и Google в сенате США подтвердили отсутствие доказательств вмешательства Москвы в президентские выборы в Америке. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на страницу посольства РФ в Штатах в Facebook.
В заявлении, опубликованном после слушаний в конгрессе, говорится, что прошедшие слушания представителей Twitter, Facebook и Google "подтвердили отсутствие доказательств государственного российского вмешательства в американские президентские выборы".
По словам дипломатов, Штаты "стремятся прикрыть неудобные факты оскорблениями в наш адрес, <...> как это часто в последнее время бывает". В частности, в посольстве отметили, что один из сенаторов назвал российское руководство фашистским. "Подобные откровенные провокации наносят ущерб и без того непростым российско-американским отношениям. Пора уже даже тем, кто здесь предпочитает тон лавочников, развязавших Вторую мировую войну, уяснить, что РФ во внутренние дела США не вмешивается", — сказано в заявлении.
В дипмиссии надеются, что в отношениях двух стран все же возобладает "дух сотрудничества, в том числе и боевого". Подчеркивается, что сейчас он нужен для борьбы против международного терроризма.
Напомним, СМИ США обвинили РФ в поддержке Дональда Трампа на выборах через соцсети, однако не предоставили доказательств. Социальные сети, включая Facebook и Twitter, обязались сотрудничать в данном вопросе с комитетами сената и палаты представителей Штатов, ведущими расследование предполагаемого "российского вмешательства" в выборы и "сговора Трампа с Москвой". Представитель Google также подтвердил, что его компания будет оказывать содействие в расследовании. Наличие якобы сговора республиканца с Россией опровергли как в Кремле, так и в Белом доме.
Комментарии
Американский сенатор-демократ от Орегона Рон Уайден на слушаниях в сенате заявил, что у России «фашистское руководство». Трансляцию вел телеканал C-SPAN.
У сильного всегда бессильный виноват
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"Ах, я чем виноват?"- "Молчи! устал я слушать,
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать"
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.
да им плевать на доказательства.
просто принято решение "мочить" Россию.
им плевать даже на то, что выяснилось, что заказчиком фейкового расследования в отношении Трампа была Клинтониха.
им хоть ссы в глаза...
То то они бездоказательно посадили под домашний арест Пола Манафорта и еще трое бездоказательно собираются менять домашние булочки а тюремный хлеб.
Отбрехивание России есть повод для потверждения на воре шапка горит. Молчали бы уж в тряпоку.
В в чём вообще претензии?В том что фашисткое российское государство во время президентских выборов в сша ездило по ушам великому американскому народу и он (народ) запутался, дезориентировался и выбрал президентом своего государства трампа?))))
Прошли времена, когда России верили.