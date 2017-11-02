Фото: barnaul.gorko.ru
Дворец бракосочетаний в Барнауле в скором времени переживет существенный ремонт — на сайте государственных закупок размещен соответствующий тендер.
Начальная цена контракта составляет 16 768 304,81 рублей. Лот именуется так: "Выполнение строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта: "Капитальный ремонт помещений второго этажа административного здания, расположенного по адресу: г. Барнаул, пр. Ленина, 11".
Финансировать данные работы планируется за счет средства краевого бюджета. Заявки от потенциальных подрядчиков будет рассмотрены 8 декабря.
В рамках ремонта запланирована перепланировка помещений второго этажа, замена напольного покрытия и внутренней отделки стен и потолков.
Напомним, что здание на проспекте Ленина, 11 было построено во второй половине XIX столетия. Здесь жили купцы Мальковы. Затем в этом здании располагались трактир и ресторан "Метрополь". В годы войны в нынешнем дворце бракосочетания формировались дивизии для отправки на фронт.
Комментарии
Дак вроде в том году ремонтировали?
А почему мои налоги должны пойти в Частные руки? Ведь Дворец Бракосочетания на Ленина 11 единственный ЗАГС Частный, а не Государственный!
Может его сразу РПЦ отдать? Пусть сами ремонтируют.